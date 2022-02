Sono in corso di accertamento le cause di un incendio che ha distrutto un'auto nei pressi di una società di noleggio veicoli a via Guglielmo Marconi, nel quartiere Fuorigrotta.

Le fiamme sono divampate poco prima delle ore 6. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno avviato le indagini.