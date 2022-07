Incendio nel campo rom a Scampia, diossine nell'aria entro i limiti

Scuola ‘Ilaria Alpi’ a Scampia al centro del monitoraggio ambienale dopo l'incendio che lo scorso 24 luglio ha colpito la zona del campo rom di via Cupa Perillo. Indagini eseguite dall’Arpa Campania con un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani e due skypost per la determinazione di eventuali ulteriori microinquinanti come metalli normati aerodispersi (arsenico, cadmio, nichel, piombo e vanadio) e Ipa (idrocarburi aromatici policiclici).

Cosa emerge? Concentrazioni di Pccdd/Pcdf (diossine e furani) inferiori ai valori di riferimento correntemente utilizzati dalla comunità scientifica. Gli ulteriori risultati degli interventi in corso verranno diffusi non appena disponibili.