Stazione di piazza Cavour, fumo nero e paura a Napoli: gente in strada e pompieri sul posto

Ci sarebbe un corto circuito nell’impianto elettrico, alla base del fumo che in questo momento sta venendo fuori dalla stazione Metro di piazza Cavour. Un principio d’incendio che ha costretto i passeggeri ad uscire in strada e che ha richiamato sul posto uomini della polizia di Stato e dei vigili del fuoco che - dopo aver messo tutti in sicurezza - hanno circoscritto l’area, in attesa di valutare il guasto ed i danni che sarebbero stati causati. Ancora adesso, la stazione risulta momentaneamente chiusa per consentire le operazione di messa in sicurezza.



Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA