Auto contro moto a Bagnoli, centauro finisce in ospedale: illeso il figlio

Centauro in prognosi riservata dopo lo scontro con un'auto, ieri sera, a Napoli. Lo schianto è avvenuto su via di Pozzuoli, nel quartiere Bagnoli intorno alle 20 e ha coinvolto il 46enne napoletano, ora ricoverato al Cardarelli, che conduceva una moto Ducati Scrambler 1100 con a bordo il figlio 20enne.



Il centauro si è scontrato con una Opel Astra condotta da un 75enne che, secondo le prime ricostruzioni dei poliziotti municipali, stava molto probabilmente effettuando un`inversione di marcia. Il 46enne è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato all'ospedale San Paolo per essere trasferito successivamente, al Cardarelli dove si trova attualmente in prognosi riservata. Il 75enne e il figlio 20enne del centauro sono stati assistiti entrambi per lesioni lievi e non hanno necessitato del ricovero.



Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale comandata da Antonio Muriano che ha riscontrato anche il coinvolgimento di una seconda auto, che si trovava in sosta. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e i conducenti sottoposti agli esami tossicologici di cui si attendono gli esiti mentre continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. © RIPRODUZIONE RISERVATA