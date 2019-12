Incidente sulla circumvallazione esterna: furgone si ribalta, c'è un morto

Grave incidente sulla circumvallazione esterna di Napoli, in un punto a ridosso tra i comuni di Melito e Arzano. Un furgone, per cause non ancora accertate, si è ribaltato sulla carreggiata. Sull'asfalto c'è il corpo di un uomo senza vita. Sul posto stanno accorrendo diverse pattuglie dei carabinieri e i mezzi di soccorso.

Il traffico è rallentato in tutta la zona e sono in corso gli accertamenti di rito per fare luce sulla dinamica. Alcuni automobilisti, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e del personale del 118, si sono fermati per prestare i primi soccorsi.

Ultimo aggiornamento: 09:04

