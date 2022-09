Incidente a Giugliano: scooter contro auto, morto il 29enne Davide Pisani

«Con il cuore in gola, vogliamo farvi sapere che un gravissimo lutto ci ha colpito. Davide non c'è più»: è l'annuncio su Facebook che comunica la morte di Davide Pisani.

Il 29enne si trovava in via Oasi del Sacro Cuore a Giugliano a bordo del suo scooter. Una vettura lo ha impattato, facendolo cadere. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L'arrivo dei soccorsi è stato immediato, così come il trasporto all’ospedale Cardarelli, dove il giovane è deceduto. Tanto l’affetto e il cordoglio per lui. Internapoli aveva anticipato la notizia.

«Ieri sera un tragico incidente stradale ha portato via il mio amatissimo nipote Davide» è il messaggio di un parente pubblicato questa notte su Facebook. «Non sentivo Davide da un po’ di tempo ieri per ironia della sorte ci siamo sentiti e abbiamo scherzato e riso come al solito. Davide era una forza della natura esuberante sempre in attività si faceva voler bene da tutti. Addio Davide con te se ne va un pezzo del mio cuore».