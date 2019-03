Sabato 9 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sul lavoro, morto l'operaio 39 enne di Mugnano ricoverato in ospedale. L'uomo, Antonello Migliaccio, originario e residente a Mugnano, ha perso la vita dopo esser stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta. Il ricovero era stato causato da una rovinosa caduta sul posto di lavoro. Il giovane, impiegato in un magazzino di una nota azienda di Pastorano, in provincia di Caserta, stava lavorando su una piattaforma posizionata a circa tre metri d’altezza quando è avvenuto l’incidente: sul posto eran intervenute due ambulanze ed era stato disposto il trasporto immediato in ospedale. L'amministrazione comunale di Mugnano ha manifestato, in una nota, il suo cordoglio alla famiglia della vittima.