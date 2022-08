Incidente a Nola, Chiara muore a 23 anni in moto contro una rotatoria

Si chiamava Chiara Mastrojanni la giovane 23enne che ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale a Nola, in via Onorevole Napolitano

La giovane si trovava come passeggera in sella ad una moto quando, per cause non ancora certe, il veicolo ha sbandanto, andando a scontrarsi contro una rotatoria. L'impatto violento è stato fatale per la 23enne residente a San Paolo Bel Sito. La salma della giovane vittima è ora sottoposta a sequestro mentre è fuori pericolo il conducente del veicolo.