Incidenti in Campania, 53 morti e la Cgil chiede più attenzione alla sicurezza

Ancora un operaio che perde la vita sul posto di lavoro, oggi nell'Avellinese. «La lista del solo 2022 è lunga, con 53 morti in Campania di cui 11 a Napoli, 19 a Caserta, 16 a Salerno, 4 ad Avellino e 3 a Benevento. Nel solo settore delle costruzioni si registrano ad oggi 20 infortuni mortali. Una strage inarrestabile». È quanto afferma il segretario generale della Fillea Cgil Campania, Vincenzo Maio. «Inutilmente - precisa Maio - abbiamo più volte provato ad investire le Istituzioni al fine di contrastare questa emergenza drammatica. Alla Regione Campania abbiamo chiesto più volte di costituire un tavolo di crisi per meglio affrontare il tema della sicurezza sui cantieri anche e soprattutto di fronte all'ingente crescita di lavoro nel settore delle costruzioni a seguito dei finanziamenti dei bonus e super bonus».

Per Maio, «la regolarità, la sicurezza e la legalità sono fari nella notte nel settore dell'edilizia investito da fiumi di soldi, ma anche preao d'assalto da aziende poco strutturate e poco inclini al rispetto di norme e contratti. Di fronte a numeri da bollettino di guerra, ad una mattanza umiliante per un paese civile, perché tale è la portata di un così alto contributo di vite umane le istituzioni continuano a girare la testa dall'altra parte». Aggiunge: «Si assiste ad uno scandaloso scarico di responsabilità su altri. Mentre appare chiaro che il problema riguarda l'intera società, l'intera filiera istituzionale dal livello legislativo a quello della vigilanza e del controllo. Così come appare chiaro che a pagarne il prezzo sono esclusivamente chi lavora sui cantieri e le loro famiglie».

«Non si può più aspettare, dobbiamo intervenire subito per capire cause e zone grigie della sicurezza sul lavoro nel nostro Paese», interviene pure Chiara Gribaudo (Pd), vicepresidente Commissione lavoro alla Camera.