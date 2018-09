Martedì 25 Settembre 2018, 12:25

I carabinieri dell'aliquota Operativa di Pozzuoli durante le indagini sul ferimento a colpi d'arma da fuoco del 44enne Mario Varriale hanno tratto in arresto per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco clandestina i suoi nipoti. Si tratta dei fratelli Salvatore e Luca Varriale, 24 e 18 anni, entrambi di Pozzuoli e già noti alle forze dell'ordine per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale (il primo) e per rapina (il secondo). I due sono stati notati percorrere via Umberto Saba a bordo dell'auto dello zio e alla vista dei militari dell'Arma hanno tentato di guadagnare la fuga parcheggiando il veicolo (dopo averlo chiuso a chiave e gettato quest'ultima in un cassonetto dei rifiuti) e cercando di nascondersi tra le palazzine dell'insediamento di edilizia popolare. Inseguiti e raggiunti, sono stati sottoposti a controllo. La chiave della vettura abbandonata in tutta fretta è stata recuperata. L'auto perquisita. Dentro c'era una vecchia pistola a tamburo calibro 5,5 (funzionante) senza matricola nonché 6 grammi di hashish e 1 di marijuana. Tratti in arresto sono in attesa di rito direttissimo.