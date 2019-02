«Infarto non rilevato», cadavere riesumato per l'autopsia nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Febbraio 2019, 07:00

Va al pronto soccorso perché avvertiva forti dolori al petto e al braccio, il medico le diagnostica una mialgia e le prescrive un blando antinfiammatorio ma due giorni dopo il marito la trova a casa priva di vita, colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo. A fare chiarezza sulla morte di F.P., nata a San Giuseppe Vesuviano, sarà ora un processo: il 26 marzo al tribunale di Nola si celebrerà infatti l'udienza preliminare dopo che il pubblico ministero Anna Russo ha chiesto il rinvio a giudizio a carico di E.S., il medico che quel giorno era di turno presso il pronto soccorso e che, dopo una visita durata venti minuti, presumibilmente non si accorse di un infarto in corso.