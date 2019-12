Napoli, donna investita su strisce pedonali: anche il centauro finisce in ospedale

Investitore e investita in ospedale, entrambi ricoverati con una prognosi di 30 giorni. È successo a Napoli, in piazza Cavour, nella tarda serata di mercoledi, intorno alle 19.



Una donna, originaria dell'Honduras, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un centauro che ha perso il controllo della moto. Il giovane, è stato sbalzato dal mezzo dopo l'impatto con la donna che ha riportato una frattura ad una gamba.



La vittima dell'investimento ed il centauro infortunato sono stato trasportati dalle ambulanze all'ospedale Cardarelli e sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali dell'Infortunistica stradale che su direzione del comandante Antonio Muriano hanno effettuato i rilievi planimetrici e la raccolta delle testimonianze.



Da una prima ricostruzione sembra che il centauro non si fosse accorto della presenza del pedone mentre per quanto riguarda la straniera, dalle dichiarazioni iniziali rilasciate ai sanitari, chiederà asilo politico.