Iran, gli studenti del liceo classico Garibaldi tagliano una ciocca di capelli per le donne iraniane

Cartelloni, ciocche di capelli e solidarietà: questo è quello che i ragazzi del liceo classico Garibaldi di Napoli hanno portato nella loro scuola. L'iniziativa, ripresa da diverse scuole e aziende, prende il nome di «Diamoci un taglio», un'iniziativa semplice ma rumorosa e potente quanto basta.

Venti minuti, 120 ciocche di capelli. «Il liceo Garibaldi continuerà a parlare di questa vicenda fino a che ce ne sarà bisogno, fino a che anche una sola persona nella nostra scuola non saprà con precisione quello che sta succedendo, fino a che non vedremo un epilogo per questa storia», affermano gli organizzatori Luca Chianese e Bianca De Luca.