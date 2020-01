Gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi della spiaggia di Citara a Forio hanno controllato un giovane a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto circa 17 grammi di hashish.



I poliziotti, inoltre, hanno rinvenuto nell’appartamento dell’uomo altri 220 grammi circa di hashish, la somma di 600 euro, un bilancino e del materiale per il confezionamento della droga.



A.A., 27enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.