Ischia, 29enne beccato in spiaggia a prendere il sole nonostante il foglio di via

I carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato un 29enne dei Quartieri Spagnoli di Napoli, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di foglio di via, mentre era in spiaggia proprio sull'isola. Gli uomini del capitano Angelo Mitrione lo hanno identificato nel corso di una serie di controlli mirati, disposti dal comando provinciale dell'Arma, mentre prendeva il sole sulla spiaggia di San Pietro, accertando che lo scorso anno nei suoi confronti era stato emesso dalla Questura di Napoli il provvedimento di allontanamento dall'isola per tre anni. Durante il servizio sono state controllate altre 47 persone di cui 5 risultate con precedenti di polizia; servizi analoghi saranno predisposti nel corso di tutta la stagione turistica, con particolare riguardo al al monitoraggio dei flussi turistici specie per i frequentatori delle spiagge.

