Ischia, lite per motivi banali: tre stranieri denunciati

Quattro persone sono state denunciate a Ischia a seguito di una operazione di controllo del rione di Monterone, a Forio, eseguita dalla Polizia di Stato. I controlli sono stati disposti dal dirigente del commissariato isolano a seguito di un episodio di violenza accaduto nei giorni scorsi in quella zona quando 6 persone, di cui 3 straniere, si azzuffarono con un ventenne foriano e il padre, pare per futili motivi e ma con conseguenze: ferite, per il giovane isolano giudicate guaribili in 10 giorni. Nel corso dei controlli sono stati identificati i 3 cittadini stranieri coinvolti nella rissa e denunciati per tale motivo a piede libero e per uno di loro è scattata la denuncia anche per cessione di stupefacenti; un'altra persona coinvolta nell'episodio di violenza, alla vista degli agenti, ha provato a darsi alla fuga scagliando loro contro la sua bici ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.