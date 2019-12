Ladri nella stazione della metropolitana di Piscinola: rubati i ticket viaggio

Razzia di biglietti trafugati questa notte, nella stazione metro di Piscinola. Il colpo è stato messo a segno da qualcuno che è riuscito a introdursi nei locali dove sono presenti i banchi degli agenti Anm, la tabaccheria e le macchinette dei biglietti, tutti forzati e violati dai ladri intenzionati a fare bottino dei titoli di viaggio.



La stazione, tristemente ricordata come il luogo dove fu ucciso il vigilantes Franco Della Corte, fu presa di mira nello stesso identico modo, lo scorso 28 novembre del 2017 quando estranei rubarono grandi quantità di ticket rompendo i distributori. Il danno economico e l'esatta quantità di biglietti sottratti dalle macchinette sono ancora da accertare.



«La zona è tra le più pericolose per picchi delinquenziali anche tra baby gang, come l'assassinio della guardia giurata - ha denunciato Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate - La stazione è ancora senza fissa vigilanza delle forze dell'ordine e chiediamo per la zona un posto fisso h24 della polizia municipale che si possa intervallare con le altre forze dell'ordine» © RIPRODUZIONE RISERVATA