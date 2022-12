Ladro alla stazione di Mergellina ​prende a pugni un carabiniere

Stazione ferroviaria “Napoli-Mergellina”. Qui un carabiniere libero da servizio nota un uomo che con il tipico “spadino” sta tentando di forzare un’auto in sosta. Il militare si qualifica e lui lo colpisce due volte al volto, per poi fuggire. Il militare non si arrende e con smartphone alla mano insegue il ladro e chiama il 112. A quel punto avverte il comando provinciale della Benemerita che “segue e traccia” l’inseguimento a piedi, segnalandolo alle gazzelle in zona. In via Giordano Bruno l’arresto, con l'aiuto dei motociclisti del Nucleo radiomobile di Napoli. Bloccato un 59enne di Quarto accusato di tentato furto e resistenza.