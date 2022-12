Napoli, 25enne arrestato: tenta la fuga e aggredisce i poliziotti

Ieri mattina gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nolana all’angolo con via Conforti per la segnalazione di una rissa. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato tre uomini che si stavano colpendo con calci e pugni; i tre, alla vista degli operatori, si sono allontanati in diverse direzioni ma uno di essi è stato raggiunto e accompagnato presso gli uffici di polizia dove lo stesso ha iniziato ad aggredire gli agenti fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

M.S., 25enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato, altresì, denunciato per rissa e per non aver ottemperato all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.