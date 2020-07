Lago Fusaro, denunciata donna in acqua con i tre figli sul pedalò

Denunciata una donna nel Comune di Bacoli per aver infranto il divieto di balneazione nelle acque del Lago Fusaro. Munita di pedalò, e con tre bambini al seguito, ha infatti deciso di far il bagno al largo della Casina Vanvitelliana. Una scelta che gli è costata cara, siccome la laguna è inquinata e da tempo è imposto il veto per chiunque voglia tuffarsi o pescare. Inoltre, lo stesso gruppo di persone ha sostato col pedalò nei pressi della Casina Vanvitelliana dove i bambini hanno approfittato degli scogli presenti per improvvisare dei tuffi. Grazie alle telecamere di servizio presenti, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare la donna, la quale è stata di conseguenza denunciata.

