Lama di 21 centimetri sequestrata a un 16enne e tanti altri denunciati

A 16 anni ha in tasca uno stiletto pronto all'uso. Con una lama di 21 centimetri. Un altro ragazzo, di 19 anni, in sella al motorino viene fermato per guida senza patente di uno scooter di grossa cilindrata. Altre sei le persone denunciate durante i controlli dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco, e 7 giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga. Ancora: un 36enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché durante un controllo ha insultato e spintonato i militari. Un 21enne, invece, è stato denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi all’alcol e al drug test.

Un 39enne bloccato per evasione degli arresti domiciliari. Per l’autista di un autocarro guai per aver falsificato la targa sia quella anteriore che quella posteriore modificate per evitare sanzioni.