Latitante napoletano arrestato mentre incassa il reddito di cittadinanza

Latitante da luglio scorso, è stato arrestato dai carabinieri mentre preleva il reddito di cittadinanza in un ufficio postale. È successo a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, dove i militari hanno rintracciato e arrestato M.B., 45 anni, condannato a 5 anni, 4 mesi e 27 giorni e destinatario di un ordine di carcerazione firmato a luglio scorso dal Tribunale di Firenze, ma mai eseguito perché lo stesso si è reso irreperibile ed è stato dichiarato latitante.

I carabinieri hanno monitorato i social network, il web e i suoi movimenti finanziari, e proprio sfogliando il suo estratto conto hanno scoperto che fosse beneficiario del reddito di cittadinanza. I militari hanno inoltre notato che qualcuno prelevava sistematicamente l'intera somma accreditata poco dopo il bonifico, ogni volta in un ufficio postale differente, soprattutto in provincia di Napoli. I carabinieri hanno individuato 6 uffici postali nei quali era ipotizzabile il prelievo da parte del latitante e, nel giorno dell'accredito, si sono appostati nei pressi di ognuno di questi; M.B., in sella a una bici elettrica, si è presentato all'ingresso delle Poste di via I Maggio, nel comune di Giugliano. I militari sono intervenuti e lo hanno arrestato, portandolo nel carcere di Poggioreale.