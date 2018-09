Masseria da incubo nel Napoletano: in vendita latte «contaminato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Settembre 2018, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERCOLA - Latte «insudiciato», per la presenza negli ambienti di mosche, moscerini e letami; animali con gli arti sommersi nell'acqua e nel fango; ambienti le cui condizioni igienico-sanitarie apparivano indescrivibili fino al deposito di decine di chili di pane ammuffito e accatastato e l'utilizzo, infine, di mezzi privi delle specifiche autorizzazioni di legge per il trasporto di mangimi. Tutto sequestrato - azienda, animali e automezzi - per precarie condizioni igienico-sanitarie e violazioni in materia ambientale e rimozione e smaltimento dei rifiuti organici; denunciati i responsabili (padre e figlio, già noti alle forze dell'ordine) rispettivamente collaboratore e titolare.L'epilogo giudiziario - un sequestro preventivo per ulteriori accertamenti di carattere urbanistico e di prevenzione sanitaria, in particolare del rischio brucellosi per la presenza di alcuni animali da latte - non poteva essere diverso viste le condizioni e lo stato dei luoghi, in particolare quelli per il confezionamento del latte, il prodotto finale destinato all'alimentazione che era il «core business» dell'impresa agricola. Il blitz dei carabinieri della tenenza di Cercola è stato eseguito l'altra mattina, in una masseria ai confini con Pollena Trocchia; una vasta operazione di prevenzione svolta con i colleghi della forestale del comando provinciale di Napoli e gli ispettori dell'Unità operativa del Servizio veterinario (Uov) della locale Asl Napoli 3 Sud. Quando la task force dei militari dell'Arma e del personale civile dell'Azienda sanitaria ha fatto irruzione all'interno dell'azienda agricola lo scenario, anche dal punto di vista olfattivo, è apparso subito chiaro e grave: precarie se non addirittura inesistenti le tutele igienico-sanitarie dei capi di bestiame - circa unità 200 tra bufale e ovini - precarie allo stesso modo quelle degli ambienti di produzione del latte: tant'è che gli ispettori dell'Asl hanno usato il termine «insudiciato» riferendosi al locale dove vi erano i due refrigeratori contenenti il latte di produzione giornaliera e destinato a un uso alimentare. Gli stessi animali, bufali e ovini, venivano tenuti in condizioni igienico- sanitarie precarie: si trovavano con gli arti sommersi nell'acqua o nei fanghi di letame.