Mercoledì 16 Maggio 2018, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 09:21

Protestano gli autisti e i dipendenti dell'Anm del deposito Garittone di Miano. I lavoratori incrociano le braccia da stamani contro la paventata ipotesi di chiusura, a partire da giugno, dello storico deposito dell'area a nord di Napoli. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri. Disagi per gli utenti si registrano in molti comuni della provincia: Mugnano e Marano in primis. Tantissimi i pendolari in attesa dell'arrivo di autobus. Secondo i promotori dell'iniziativa, con la chiusura del deposito «i mezzi in provincia arriveranno con il contagocce. Si prevede - aggiungono - una drastica riduzione di alcune corse».