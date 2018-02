Domenica 11 Febbraio 2018, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2018 17:48

In ventimila domani mattina rimarranno con i rubinetti a secco per i lavori da effettuare per la sostituzione di un misuratore idrico in località Villa Cariati, via S. Francesco ai Gerolamini. L'interruzione, come ha comunicato la Società Acqua Campania S.p.A. del Ciclo Integrato delle Acque, si protrarrà dalle ore 9.30 fino alle 11.30. L'ufficio tecnico del Ciclo Integrato delle Acque, per mezzo di manovre idriche interne della rete idrica cittadina, ha assicurato, nel limite del possibile, di provare ad assicurare la continuità del servizio anche se non può escludere significative riduzioni di portata e pressione idrica. Le zone interessate dalla criticità idrica sono localizzate tra Pozzuoli alta ed Arco Felice. Nel dettaglio: Via Luciano, Rione Gescal, Rione Toiano e l'area tra via Domiziana e viale Europa Unita.