Lello, morto a 21 anni per fare da paciere in una lite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 7 Ottobre 2018, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morire a vent’anni senza un perché. Raffaele Perinelli aveva dimenticato la parola «dolore»: lasciandosi faticosamente dietro le spalle il passato, ma soprattutto l’uccisione del padre Giuseppe, fatto ammazzare alla Sanità dai clan Misso e Torino. Raffaele, questo almeno dicono i primi riscontri investigativi, era lontano da quel mondo popolato da mezze tacche, gregari e boss di camorra. Ma quel che è successo sabato sera tra via Caprera e via Janfolla, quell’incontro fatale con il suo presunto assassino, non è un episodio casuale. E per comprendere meglio tutta la vicenda bisogna partire da quel che è accaduto qualche giorno fa, all’esterno di una discoteca.Vittima e carnefice si conoscevano già. Erano residenti nella stessa zona, il primo abitava non lontano dal secondo. Una settimana fa - domenica notte per l’esattezza - entrambi, ciascuno con le rispettive comitive, si trovavano a Coroglio in un noto locale notturno. Come purtroppo accade ormai sovente, all’esterno della discoteca si scatena una lite tra giovani: tra i litiganti c’è anche Alfredo Galasso.