Sabato 15 Giugno 2019, 18:09

Si è tolto la vita il professore del lico Vico di Napoli accusato di moleste sessuali nei confronti di due studentesse. Il docente era agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Quarto. Vincenzo Auricchio, 53 anni, si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Indagini in corso per verificare come abbia avuto accesso all'arma. Sul posto è andato il pm di turno Gennaro Damiano.