Licola presidiata dai carabinieri: 2 denunce e 3 sanzioni covid

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli anche a Licola di Pozzuoli. Decine di militari della compagnia di Pozzuoli sono stati impegnati nel presidiare le strade e le piazze più importanti della cittadina.

83 le persone identificate - 37 con precedenti di polizia - 55 i veicoli controllati.

16 le contravvenzioni per violazioni al cds per oltre 4mila euro in sanzioni. 3 le persone multate perché non rispettavano quanto imposto dal decreto anti-contagio: nessuna di queste aveva con sé la mascherina.

1 persone è stata denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un posto di controllo la sua agitazione ha insospettito i militari. Perquisita è stata trovata in possesso di 17 grammi di marijuana e 5,5 di hashish.

Denunciata anche una donna per furto di energia elettrica. Il contatore della sua abitazione era stato manomesso affinché le rilevazioni dei consumi fossero falsate.

5 i giovani segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

