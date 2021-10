Liquori e vini illegali prodotti in Campania: nove indagati, sequestrati 1,7 milioni

Erano usciti dalla porta per rientrare dalla finestra ma non avevano fatto i conti con la solerzia di un notaio che, insospettito, ha segnalato all'antiriciclaggio la compravendita di una società già finita sotto indagine dando il via a una serie di controlli dei finanzieri. E, con il meccanismo illecito che gli indagati avevano messo in piedi, grazie al quale riuscivano a non pagare le accise e iva sull'alcol, la ditta era diventata leader nazionale, e non solo, nel mercato dei prodotti alcolici. Sono nove le persone, tra cui quattro fratelli imprenditori «recidivi», individuate e accusate dalla Procura di Napoli Nord e dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli di associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, all'autoriciclaggio, al contrabbando di prodotti alcolici, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione dei redditi, evasione dell'accisa e trasferimento fraudolento di valori.

Le fiamme gialle hanno notificato, complessivamente, quattro arresti ai domiciliari, tre divieti di dimora nelle province di Napoli e Caserta e, a due commercialisti, altrettanti misure interdittive di un anno. Eseguito anche un decreto di sequestro, di denaro, quote societarie e beni mobili e immobili, da circa 1,7 milioni di euro. I sigilli della Guardia di Finanza riguardano, tra l'altro, una importante distilleria a Pastorano, una sua succursale a Capodrise, auto di pregio, diversi orologi Rolex e, a casa di alcuni indagati, ingenti somme di denaro contante, anche 200mila euro, impacchettate e contrassegnate.