Litigano in strada nel Napoletano, minorenne accoltellato da un coetaneo

Domenica 12 Maggio 2019, 10:49

Portici – Notte di follia per un gruppo di adolescenti, culminata con il ferimento di un 15enne. Il ragazzino, proveniente da Ercolano, è stato accoltellato da un coetaneo, durante una lite scoppiata per futili motivi.A riferire quanto accaduto, sono stati gli amici della vittima poco prima della mezzanotte. I minorenni hanno incontrato una pattuglia della Municipale in piazza San Ciro. Agli agenti hanno raccontato di un diverbio scoppiato poco prima al viale Camaggio, durante il quale un ragazzino ha estratto un coltello e ferito la vittima.Il minorenne è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i medici hanno riscontrato quattro ferite guaribili in sette giorni. Nel frattempo gli agenti del Niss (il Nucleo investigativo sicurezza sociale) hanno avviato un’indagine per risalire al responsabile del grave gesto. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, i vigili sarebbero quindi già sulle sue tracce: si tratterebbe di un 15enne di Portici.Fatto sta che l’episodio ha riportato a galla la spinosa questione del pattugliamento notturno. Ancora una volta a occuparsi delle aree più caotiche della città sono state squadre del Comando di Palazzo Campitelli. Il motivo, come spesso sottolineato da sindaco e assessore alla Sicurezza Capozzo, risiede proprio nella totale inadeguatezza delle risorse destinate alle forze dell’ordine locali.Aspro, a tal proposito il commento del sindaco Cuomo su quanto accaduto stanotte: “Nessuna risorsa e nessun investimento sulla sicurezza dei cittadini è stato assicurato dal governo sul territorio. Si chiedono strategie di sviluppo ai comuni – prosegue il primo cittadino - ma si ritiene che la sicurezza di una città con presenze nel sabato sera di 10mila avventori possa essere fronteggiata con una volante di due persone, spesso da dividere con la città di Ercolano affidandosi quindi alla buona volontà delle forze dell'ordine lasciate senza risorse e senza mezzi”.