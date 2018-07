Lo strano caso della sosta auto: strisce blu sui cassonetti dei rifiuti

Martedì 24 Luglio 2018, 15:08

TORRE DEL GRECO - I cassonetti dei rifiuti avvolti nelle strisce blu per la sosta a pagamento delle auto. Succede in via Comizi a Torre del Greco, a due passi dalla centralissima piazza Santa Croce e da Palazzo Baronale, sede del Comune: i contenitori della spazzatura - quattro cassoni per le frazioni nobili di carta e plastica e per l'umico - sono circondati dalle strisce blu. A ben vedere sulla carreggiata c'è una seconda striscia, stavolta bianca e discontinua. «Non riusciamo a capire se sono stalli a pagamento o c'è un errore nella segnaletica». Segnaletica effettivamente strana che confonde gli automobilisti: nel dubbio qualcuno lascia l'auto in sosta, ma rischia la multa.In verità in città è caos per la la rimodulazione del servizio di sosta con ticket, affidato alla Tmp, vincitrice dell'appalto da 6 milioni di euro: se nel precedente contratto di gara gli spazi riservati al parcheggio libero erano del 50% con 1123 strisce bianche, ora sono appena il 30% del totale. La tariffa è di un euro per ogni ora di sosta, con un minimo di 30 centesimi. Il parcheggio si paga dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 21 ma fanno eccezione alcune zone sensibili come via Litoranea e il parcheggio Martiri di Nassirya dove il ticket si applica tutti i giorni.C'è la possibilità di risparmiare un po' con gli abbonamenti: quello mensile per una sola strada costa 105 euro mentre quello per tutte le strade è di 120 euro. «Ormai le strisce blu sono diventate una tassa occulta, come per i rifiuti: siamo al collasso», si lamentano i residenti.