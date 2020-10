Cocaina nel circolo ricreativo, pusher in arresto a Vico Equense

VICO EQUENSE - I carabinieri della compagnia di Sorrento nella serata di ieri hanno condotto un servizio coordinato nei comuni della penisola sorrentina per vigilare sul rispetto delle norme emanate per contenere i contagi da covid-19.

Concentrando le verifiche nelle zone interessate dalla movida del sabato sera, controllando il centro di Vico Equense, i militari hanno notato uno strano viavai di giovani da un circolo ricreativo. Entrati a ispezionare il locale, dato l’atteggiamento sospetto di un giovane avventore, è scattata la perquisizione. Trovata la prima dose di cocaina addosso al controllato, i carabinieri hanno esteso la perquisizione presso le abitazioni degli altri del gruppo. Così, a casa di un 44enne vicano, incensurato, i carabinieri hanno trovato 35 grami di cocaina e una pistola semiautomatica calibro 7.65 marca Astra. In corso ulteriori accertamenti balistici sulla pistola per verificare la provenienza e stabilire l’eventuale riconducibilità a fatti di sangue. Durante i controlli due persone sono state segnalate al prefetto per uso personale di cocaina e un ragazzo è stato sanzionato perché non indossava la mascherina chirurgica prevista; 85 le persone identificate di cui 14 con precedenti di polizia. Controllati 39 veicoli, due di questi sono stati sequestrati per mancanza della copertura assicurativa e due fermati per guidati senza aver mai conseguito la patente. Una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza. Elevate, infine, 8 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 3mila euro.

