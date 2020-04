Napoli, folle corsa in moto senza patente per spacciare marijuana: arrestato

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Carriera Grande una persona a bordo di un motoveicolo che procedeva ad alta velocità e, alla loro vista, ha lanciato in strada una bustina. I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di sei bustine di marijuana ed hanno recuperato l’involucro di cui si era disfatto, sequestrando sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 7 grammi e la somma di 380 euro. Salvatore Palmieri, 32enne napoletano già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Inoltre, l’uomo è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita mentre il motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

