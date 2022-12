Ludopatia e gioco di azzardo, c'è uno sportello di ascolto a Napoli

Il primo sportello di ascolto e presa in carico per chi deve combattere con la dipendenza da gioco d'azzardo, è stato presentato in via Vittorio Veneto nel quartiere napoletano di Piscinola. L'iniziativa si propone di operare in stretto contatto con famiglie e istituzioni, con un approccio multidisciplinare garantito da psicologi, commercialisti, legali, educatori e volontari.

«Si tratta della prima applicazione concreta della legge regionale di contrasto al gioco di azzardo patologico, di cui sono stata promotrice e che abbiamo approvato nella passata legislatura» ha detto Antonella Ciaramella, presidente di Casa dei Diritti Campania. «Una legge che punta a prevenire e curare la patologia nonché a contrastare l'illegalità e l'usura che spesso si accompagnano al sovra indebitamento. Intenti e regole che risulterebbero però sterili senza i luoghi adatti e le persone giuste che le mettono in pratica, come faremo nello sportello di Piscinola».

L'assessore comunale al Bilancio Pier Paolo Baretta ha aggiunto che iniziative come questa «vedono il Comune di Napoli sempre in prima linea, con la speranza che possano vedere la luce anche in altre municipalità e per diffondere il numero verde attraverso il quale sarà possibile richiedere aiuto e collaborazione, nonché per prender in carico le famiglie dei ludopatici con le Asl e le associazioni del terzo settore». Per l'assessore regionale alla Formazione Armida Filippelli, «la legge regionale, che da più parti viene riconosciuta come una delle migliori leggi del settore, richiede anche formazione per gli operatori e programmazione condivisa, e la Regione farà la sua parte anche grazie al supporto dell'Osservatorio Regionale che partirà in questi giorni». Soddisfatta per la nascita della Casa dei Diritti in Campania la presidente nazionale dell' associazione Laura Venittelli. All'inaugurazione il presidente dell'ottava municipalità di Napoli Nicola Nardella, il consigliere comunale Pasquale Esposito e rappresentanti delle associazioni oltre alla responsabile dello sportello Luigia Palmieri.