Lungomare di Napoli, 21enne accoltellato a una gamba dopo una rissa tra ragazzini

Un 21enne è stato accoltellato a una gamba la scorsa notte a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini dove il giovane si era recato, quest'ultimo avrebbe avuto una lite nata per futili motivi con un gruppo di ragazzini sul lungomare di via Caracciolo. Uno di questi avrebbe estratto un coltello, colpendolo alla gamba. Un amico del 21enne, di un anno più giovane, è stato colpito da un pugno in faccia e ha riportato una contusione. Entrambi sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 21 giorni per il ragazzo accoltellato e di 10 giorni per il 20enne.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Riders “fantasma”: a Napoli sono 2mila ma solo uno su... LA VIOLENZA Brusciano, rissa tra giovani finisce nel sangue: minorenne... ROMA Roma, ragazzino di 14 anni accoltellato in strada: è in...

Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia Napoli Centro per chiarire la dinamica di quanto accaduto