Lungomare di Varcaturo, scatta un altro blitz anti-droga

Altro blitz anti-droga a Varcaturo, dove i carabinieri hanno arrestato un 28enne del Ghana. Nella zona balneare, i militari dell’Arma hanno notato il giovane intento a nascondere una busta sotto un container abbandonato. Dentro, 50 grammi di marijuana suddivisi in 53 dosi pronte per essere vendute, 2 bilancini di precisione, 100 bustine verosimilmente da utilizzare per confezionare la droga, più una pistola scacciacani calibro 8 con caricatore e 12 proiettili a salve. E una scatola con all’interno altri 22 colpi a salve, di cui 2 a capsula detonante schiacciata. L’arrestato è in attesa di giudizio.