Rubava pneumatici: presa la madre dell'«Immortale», ucciso a Scampia

Venerdì 27 Settembre 2019, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 20:21

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Papini dopo la segnalazione di una persona sospetta che si aggirava tra le auto in sosta. I poliziotti hanno notato un’auto con il motore acceso e una donna che, alla vista della volante, ha provato ad allontanarsi.Gli agenti hanno bloccato la donna e controllato l’auto, scoprendo al suo interno 4 pneumatici che erano stati asportati da un’altra vettura in sosta nella zona. Nel veicolo sono stati inoltre rinvenuti un cacciavite e un bastone di legno. La donna, una napoletana 51enne, è stata denunciata per furto aggravato.T. L., residente nelle Case Celesti di Secondigliano, è la madre di Domenico Gargiulo, il 29enne ucciso da un colpo di pistola alla nuca e ritrovato all'interno di una Ford lo scorso 8 settembre, nel rione 167. I due episodi non sono ovviamente collegati, ma non si esclude che anche l'uomo sfuggito agli agenti possa essere un parenteprossimo della vittima. In attesa dell'esito di nuovi accertamenti sul caso, resta massima l'attenzione dei poliziotti - coordinati a San Giorgio dal primo dirigente Pasquale Toscano e dal suo vice Elio Manna - al fine di garantire la sicurezza sul territorio anche nelle ore notturne.