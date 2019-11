Colto da malore alla guida, muore 68 enne a Marano. L'uomo, A.R., residente a Secondigliano, era bordo di una Chevrolet quando all'altezza di via Casalanno, nel centro storico di Marano, ha accusato un malore. Il guidatore è riuscito ad accostare, nonostante avesse un infarto in atto.

LEGGI ANCHE Napoli, rifiuti nel centro culturale mai inaugurato a Ponticelli

Passanti e residenti hanno allertato i mezzi di soccorsi, ma il personale medico e paramedico, giunto dopo qualche minuto sul luogo della tragedia, non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del 68 enne. La strada è stata transennata dai vigili urbani. Traffico in tilt in tutto il centro della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA