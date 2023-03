Maltempo a Napoli, mare agitato nel golfo di Napoli e stop agli aliscafi di Capri

La tempesta di vento, pioggia e mare agitato che è iniziata questa notte ha fatto cancellare tutte le corse in partenza e in arrivo per Capri, di aliscafi e mezzi veloci. Unica eccezione, stante la dimensione e la tipologia degli scafi, è stata la compagnia di navigazione Caremar che ha mantenuto i collegamenti con la terraferma con la nave-traghetto “Naiade” che ha effettuato la prima corsa partendo da Capri alle 6.40 e da Napoli da Calata di Massa alle 9.

Visto l’aggravarsi delle condizioni meteo marine, che hanno fatto registrare onde superiori ai tre metri e vento che ha raggiunto la potenza di oltre 15 nodi, la compagnia ha comunicato ai passeggeri in attesa di ripartire per Napoli che, poiché si prevede un miglioramento delle condizioni meteo marine, la partenza per Napoli sarebbe stata effettuata alle 18 di questa sera.