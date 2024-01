Maltempo, pioggia e vento: nave bloccata a Ischia

Venti forti, con raffiche di burrasca, mareggiate lungo le coste, neve: persiste il maltempo su gran parte dell'Italia e la Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani, lunedì 8 gennaio, l'allerta gialla in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, parte di Sardegna ed Emilia-Romagna.

Il maltempo ha causato anche la morte di un uomo in Alto Adige: è precipato con il suo trattore, mentre stava sgomberando dalla neve una strada di montagna in località Latzfons, in valle Isarco.

Giornata di attenzione per il maltempo in Emilia-Romagna dove fino alla mezzanotte è in vigore l«allerta arancione emanato ieri per il rischio di piene e frane nella parte centro orientale della regione, zone già pesantemente colpite dalle alluvioni di maggio scorso. Infiltrazioni d'acqua si sono verificate in un ospedale del Ferrarese. In Valtellina il piccolo paese di Spriana, alle porte della Valmalenco, si trova isolato a causa di uno smottamento nelle vicinanze della strada provinciale SP 15dir.A e 70 persone, tra residenti e villeggianti, sono ancora isolate. Chiusa da ieri sera, a causa di una frana, la strada provinciale 38 nei pressi di Pignone (località Chiesetta) in provincia della Spezia.

Vento forte con raffiche fino a 60 chilometri all'ora in Toscana. Interessate dallo stato di vigilanza sono le aree intorno a Firenze, il Valdarno inferiore fino alla costa, l'area del Bisenzio e dell'Ombrone. Giornata difficile per chi viaggia via mare nel golfo di Napoli, per effetto delle condizioni meteo marine sfavorevoli. Risultano infatti sospesi tutti i collegamenti per le isole di Ischia e Procida operati dagli aliscafi, sia da Napoli che da Pozzuoli; sospese anche alcune corse da Casamicciola per Pozzuoli e viceversa per l'incagliamento di una nave che opera quella tratta, avvenuto stamattina presto a causa del vento.

Circolazione ferroviaria interrotta, sulla circumvesuviana, tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario, a causa dell'allagamento della stazione di Scafati. Ed ha provocato disservizi ad alcuni impianti idrici il maltempo che sta interessando la Calabria, con piogge intense e raffiche di vento, in particolare, nelle province di Catanzaro, Reggio e Cosenza. Alberi caduti ed auto danneggiate per il vento forte a Palermo. Diversi autoarticolati e camion, a causa del mare mosso, si sono ribaltati nel traghetto partito da Messina alle 2.30 e diretto a Salerno e sono rimasti danneggiati. A Galatina (Lecce) è stato rinviato al prossimo 13 gennaio a causa del cattivo tempo il concerto Winter Taranta previsto questa sera. Coldiretti rileva invece che l'ondata di maltempo è »una manna per gli agricoltori« che a inizio inverno hanno convissuto con temperature calde rispetto alla media del periodo. Ma gli agricoltori temono ora l'arrivo del gelo.