Domenica 4 Novembre 2018, 12:59

È in vigore dalle 11 di stamattina sull'intero territorio della Campania la criticità irogeologica di colore Giallo per l'impatto al suolo di piogge e temporali. Questa allerta meteo termina domani mattina alle 11 su tutte le zone, tranne che per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 3 (Penisola Sorrentino - Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) dove permarranno «precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o locale temporale» con la presenza anche di raffiche di vento fino alle 18 di domani.La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione ai bollettini e agli avvisi ufficiali diramati dalla Sala operativa della Protezione civile regionale e di garantire l'attuazione di tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alle zone già interessate da precipitazioni e dunque con terreni già saturi o parzialmente saturi, che in ordine al controllo e monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare.