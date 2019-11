Ventidue famiglie sgomberate nella notte da un intero palazzo in in via Barletta a Pozzuoli. Il motivo è dovuto ad una frana del costone alle spalle dell'immobile causata dalle piogge torrenziali di queste ultime ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Monterusciello i quali dopo un sopralluogo hanno disposto che «la palazzina va sgomberata nella sua totalità».

Il sindaco Figliolia ha così emesso un'ordinanza ad horas di sgombero. Le 22 famiglie sono state alloggiate in vari alberghi di Pozzuoli e sul posto al momento dell'evacuazione erano presenti anche gli assistenti sociali del comune puteolano. I vigili del fuoco hanno evidenziato il «distacco di un grosso quantitativo di terreno dalla parete a strapiombo posta a circa tre metri dal fabbricato». In seguito allo sgombero si potranno effettuare le necessarie operazioni di rimozione del terreno, di verifica delle strutture, delle fondazioni e di messa in sicurezza del costone franato, onde eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità.

