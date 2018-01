Giovedì 4 Gennaio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 10:28

CAIVANO - Maltrattava cardellini e canarini tenendoli in condizioni pessime. E' stato scoperto e denunciato F.M., 21 anni, di Caivano fermato alla stazione della metropolitana di Scampia con una gabbia di cardellini che vendeva online. All'appuntamento, invece, ha trovato le guardie zoofile di Agriambiente e i carabinieri di Scampia: le indagini si sono poi spostate nell'abitazione del 21enne al Parco Verde. Qui sono stati trovati 28 canarini, 10 cardellini in condizioni di "sovraffollamento" e 2 tartarughe. Gli animali sono stati sequestrati mentre l'uomo è stato denunciato per maltrattamento e violazione delle legge della fauna protetta. Gli uccelli sono stati affidati alle cure dell'Asl Veterinaria Napoli centro Cras Frullone per le cure e la riabilitazione.