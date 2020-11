Maradona, artista partenopea dipinge Converse con l'icona di Diego

Ha dipinto un paio di Converse con la celebre icona di Maradona con la maglia numero 10, Laura Gambardella, artista partenopea, specializzata in personalizzazione di sneakers dipinte a mano.

LEGGI ANCHE Maradona, la sua bandiera sul tetto del convento delle suore di clausura a Napoli: «Un fenomeno irreplicabile»

«Oggi ho rispolverato un paio di Converse regalatemi tempo fa da una cara amica che avevo intenzione di dipingere ma che per mancanza di tempo e di ispirazione avevo ancora lasciato in “bianco”. Scossa, come un po’ tutti, dalla notizia della morte di Maradona e guardando le immagini in Tv sulla sua vita e sulle sue prodezze calcistiche , ho ripreso i pennelli e d’istinto ho tracciato le prime linee della celebre icona di Diego, che indossa la maglia numero 10 dell’Argentina. I miei ricordi di Maradona sono legati all’infanzia, infatti, grazie a lui, mi sono avvicinata al calcio, nonostante giocassi a basket a livello agonistico arrivando fino alla massima serie. Adesso sarò orgogliosa di indossare un paio di scarpe, dipinte da me, con l’icona di un uomo che ha messo ai “suoi piedi” il mondo intero!».

Da tempo Laura confeziona per diletto, scarpe dipinte con motivi fantasiosi, cartoons ma anche icone dello sport e non solo... ultimamente è molto alla moda che le spose facciano il cambio scarpa al ricevimento. Nello specifico, ha realizzato sneakers personalizzate dipinte a mano, anche per molti giocatori del Calcio Napoli tra cui: Inler, Insigne, Ghoulam, Hamsik, Gargano, Henrique, Jorginho che le hanno portate al piede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA