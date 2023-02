La notte di festa per l’ennesima vittoria del Napoli in campionato (2-0 in casa del Sassuolo) si è conclusa con il furto della riproduzione del piede sinistro di Maradona.

L’opera era stata donata da Stefano Ceci - storico amico di Diego - e affissa proprio accanto al murales dedicato al campione argentino nel cuore del Quartieri Spagnoli.