Maradona, raduno ultras davanti al murales nel giorno del trigesimo: «Diego non morirà mai»

Fumogeni rossi e un minuto di raccoglimento. Hanno voluto ricordare così Diego Armando Maradona, in questo primo Natale senza di lui, i tifosi e i suoi amici di “vecchia data”. Massimo Vignati, figlio della sua governante ed ideatore del museo dedicato a Diego attraverso l’associazione “Saverio Silvio Vignati - La storia continua”, ha radunato tutti sotto il murales realizzato su via Lombardia a un mese dalla sua scomparsa.

«Ci unirà per sempre un legame indissolubile - afferma Massimo - Siamo ancora rattristati per la sua scomparsa e questo periodo di festività accentua il dolore. Siamo sicuri che il suo spirito non lascerà mai soli questa città e soprattutto la squadra che ha amato tanto. Oggi lo ricordiamo tutti insieme in maniera silenziosa e raccolta. Il nostro saluto e abbraccio va anche ai suoi familiari che, più di noi, soffrono per la sua perdita».

