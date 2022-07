Marano, auto contro scooter: il pirata della strada scappa senza prestare soccorso

Auto investe scooter, il guidatore scappa senza prestare soccorso. I fatti, poco fa, in via Tagliamento, nel cuore di Marano. I soccorsi sono giunti da poco e stanno trasportanto in ospedale il ferito. Ad investirlo, secondo alcuni testimoni, un uomo alla guida di una Renault Scenic. Sul luogo dell'ennesimo incidente sono giunti da poco i carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia municipale. Lo scooterista è caduto rovinosamente a terra dopo l'impatto con l'autovettura. Numerosi i residenti che hanno assistito alla scena.