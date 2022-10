Marano, blitz della polizia metropolitana nell'isola ecologica

Gli agenti della polizia metropolitana hanno effettuato un blitz all'interno dell'isola ecologica di Marano. Il sito sorge in un bene confiscato e in passato era finito nel mirino di altre forze dell'ordine. Gli agenti, da quanto si apprende, avrebbero generalizzato i dipendenti presenti e chiesto e acquisito documenti relativi alle autorizzazioni per le immissioni in fogna. Si sarebbero recati anche in municipio, da oltre un anno guidato da una triade commissariale. I controlli avrebbero riguardato anche un tombino. E' di qualche anno fa un blitz dei carabinieri, che intervennero dopo la segnalazione di alcuni cittadini per uno sversamento in fogna.