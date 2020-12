Incendio a Marano: fiamme in un appartamento, i vigili del fuoco salvano una famiglia

Minuti di grande paura in un parco di Marano, dove all'interno di un appartamento - alle prime luci dell'alba - è divampato un incendio. A prendere fuoco uno strumento elettrico, probabilmente uno scaldino. Il fumo ha invaso le scale dell'edificio, situato all'interno del parco Confort, e indotto i residenti della zona ad allertare i vigili del fuoco.

I pompieri, giunti sul posto dopo pochi minuti, hanno montato la scala e messo in salvo il nucleo familiare residente nell'appartamento da cui fuoriusciva il fumo. Molti residenti sono scesi in strada, allertati dai rumori e dalle urla. Non si segnalano feriti o persone colte da malore.

