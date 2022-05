Marano, mancano i dipendenti: cancelli degli uffici comunali chiusi

Cancelli chiusi, anche dopo le 8 di mattina, e utenti costretti ad attendere che qualche dipendente apra i cancelli. Accade da giorni a Marano, presso la sede degli uffici comunali di via Nuvoletta, dove è allocata l'area tecnica, il settore tributi e igiene urbana. I dipendenti del municipio sono costretti ad entrare da un ingresso laterale, mentre il cancello principale resta chiuso in attesa che arrivi qualcuno con le chiavi. Di norma l'apertura è prevista alle ore 7. Le proteste non mancano, ma il disservizio persiste. L'organico dell'Ente è ridotto all'osso e le difficoltà ad organizzare i servizi, anche quelli più elementari, sono enormi.

